High On Life 2: Sehenswerter Bosskampf

Squanch Games hat einen imposanten Bosskampf aus "High On Life 2" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier bekommen wir nämlich über sechs Minuten lang ein packendes Duell mit Kreg Button geboten. Dabei handelt es sich um einen Piraten und Kopfgeldjäger. In diesem Rahmen sehen wir unter anderem mehrere sprechende Waffen in Aktion. Der Humor des Vorgängers ist natürlich auch an Bord.

Erst vorgestern hatte Squanch Games erstes Gameplay aus "High On Life 2" ins Netz gestellt. Unsere News dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"High On Life 2" erscheint am 13. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.