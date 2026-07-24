High On Life 2: Demo veröffentlicht

Entwickler und Publisher Squanch Games hat eine Demo von "High On Life 2" veröffentlicht. Details zu dem spielbaren Appetithappen wurden ebenfalls verraten.

Besagte Demo von "High On Life 2" ist für PS5, Xbox Series X und den PC verfügbar. Inhaber einer Switch 2 gehen dagegen leider leer aus. Wir erleben darin einen Abschnitt des Ego-Shooters und können den in diesem Zeitraum erzielten Fortschritt auch in die Vollversion übernehmen, sofern wir uns danach zum Kauf entschliessen sollten.

Einen Trailer zur Demo von "High On Life 2" gibt es schon jetzt zu sehen. Dieser stimmt uns 15 Sekunden lang mit flotten In-Game-Sequenzen darauf ein.

"High On Life 2" erschien am 13. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Portierung folgte am 1. Juli.