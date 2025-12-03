High On Life 2: Erstes Gameplay

Squanch Games hat erste Gameplay-Impressionen aus "High On Life 2" veröffentlicht. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier ist zehn Minuten lang in knallbunten Bildern zu sehen, was spielerisch von "High On Life 2" zu erwarten ist. Dabei scheint es so, als würde man diesbezüglich primär auf dem Fundament des ersten Teils aufbauen und keine grösseren Experimente eingehen, aber das muss ja nicht der falsche Ansatz sein. Der markante Humor ist offenbar ebenfalls wieder an Bord.

Im August hatte Squanch Games bereits den Releasetermin für "High On Life 2" verkündet. Zudem halten sich konstant Gerüchte über eine Switch-2-Portierung. Das Spiel selbst war beim Xbox Games Showcase im Juni enthüllt worden.

"High On Life 2" erscheint am 13. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.