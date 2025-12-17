High On Life 2: Frisches Gameplay

Squanch Games hat neue Gameplay-Impressionen aus "High On Life 2" veröffentlicht. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast drei Minuten lang die Flint Turtle aus "High On Life 2" in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei hebt man die einzelnen Einsatzgebiete der Waffe hervor, wobei natürlich auch der bereits bekannte augenzwinkernde Humor nicht zu kurz kommt.

Erst letzte Woche hatte Squanch Games flottes Gameplay aus "High On Life 2" veröffentlicht. Darin ging es unter anderem auf dem Skateboard durch die knallbunte Spielwelt. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"High On Life 2" erscheint am 13. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.