Händler listen High on Life 2 für Nintendo Switch 2

Als "High on Life 2" angekündigt wurde, gingen Gamer, die auf Nintendo Switch 2 unterwegs sind, leer aus. Nun sieht es ganz danach aus, dass das humorvolle Spiel am 13. Februar 2026 zusammen mit den anderen Versionen auch auf Nintendos aktueller Konsole erscheinen soll. So listen mehrere europäische Händler den Titel für die Switch 2, einschliesslich unser Kooperationspartner WOG. Eine offizielle Ankündigung hat es aber bisher noch nicht gegeben.

Aus den Listungen geht hervor, dass Clear River Games das Publishing für "High on Life 2" übernehmen wird und, dass es als Game-Key Card zur Verfügung stehen wird. Auch das originale "High on Life" hat vor Kurzem ein kostenfreies Upgrade für Besitzer der Nintendo Switch Version bekommen.