High On Life 2: Erscheinungstermin bekannt

Squanch Games hat einen Releasetermin für "High On Life 2" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich noch bis zum Februar des nächsten Jahres gedulden.

Konkret wird "High On Life 2" ab 13. Februar 2026 erhältlich sein. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC angegeben.

Die Gerüchteküche spekuliert zudem immer mal wieder über eine eventuelle Switch-2-Portierung des knallbunten Ego-Shooters - klingt auch sinnvoll, denn der Erstling wurde ja später ebenfalls noch für Nintendos Hybridkonsole umgesetzt. Aber offiziell bestätigt ist diesbezüglich natürlich bislang noch nichts.

"High On Life 2" war beim Xbox Games Showcase im Juni offiziell vorgestellt worden.