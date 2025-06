High On Life 2 vorgestellt

Im Rahmen des gestrigen Xbox Games Showcase stellte Squanch Games auch "High On Life 2" vor. Einen Trailer dazu bekamen wir ebenfalls zu sehen.

Hier wird uns "High On Life 2" fast zwei Minuten lang in knallbunten Bildern und flotten Sequenzen vorgestellt. Inhaltlich wirkt es dabei so, as würde man primär auf den Tugenden des ersten Teils aufbauen.

In "High On Life 2" gefährdet eine galaktische Verschwörung die Menschheit. Wir verbünden uns darin mit einer bunten Truppe sprechender Waffen und schiessen, stechen und skaten uns durch fremde Welten, um die Schurken zu besiegen und unsere Lieblingsspezies, also die Menschen, zu retten.

"High On Life 2" erscheint im Winter für PS5, Xbox Series X und den PC.