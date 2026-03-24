High On Life 2 für Switch 2 verschoben

Squanch Games gibt bekannt, dass sich der Release der Switch-2-Umsetzung von "High On Life 2" leider nach hinten verschiebt. Eigentlich sollte diese ab 20. April erhältlich sein.

Aber keine Angst, denn Squanch Games hat gleichzeitig einen neuen Releasetermin für die Switch-2-Version von "High On Life 2" genannt. Demnach ist es nun am 1. Juli soweit. Als Begründung für die Verzögerung gibt man an, dass die vorgesehene hohe Qualität der Portierung am Ende auch erreicht werden soll und man dafür eben zusätzliche Zeit benötigt.

Schon im Februar war eine ausführliche Technik-Analyse zu den anderen Versionen von "High On Life 2" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"High On Life 2" erschien am 13. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.