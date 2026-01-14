High On Life 2 auch für Switch 2 angekündigt

Nach einem gestrigen Leak hat Squanch Games "High On Life 2" mittlerweile auch hochoffiziell für Switch 2 in Aussicht gestellt. Der Release wird jedoch nicht simultan zu den anderen Versionen über die Bühne.

Demnach wird "High On Life 2" ab 20. April auch für die aktuellste Nintendo-Konsole verfügbar sein. Über inhaltliche oder technische Unterschiede erfahren wir nichts, aber immerhin steht schon fest, dass der abgedrehte Ego-Shooter auf einer Game-Key-Card erscheint.

Bereits im Dezember hatten Gerüchte über eine Switch-2-Version von "High On Life 2" Hochkonjunktur. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"High On Life 2" erscheint am 13. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.