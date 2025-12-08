High On Life 2: Flotter Übersichtstrailer

Squanch Games versorgt uns mit weiterem Material aus "High On Life 2". Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier düsen wir nämlich unter anderem auf dem Skateboard in flotten Sequenzen durch die Spielwelt von "High On Life 2". Erklärende Kommentare einzelner Entwickler gibt es obendrauf. Das Gebotene macht auf jeden Fall Lust auf mehr, aber der Release des knallbunten Ego-Shooters ist ja auch nicht mehr so furchtbar weit entfernt.

Erst in der vergangenen Woche hatte Squanch Games erstes Gameplay und einen Bosskampf aus "High On Life 2" veröffentlicht. Unsere Newsmeldung zu dem Thema lest ihr an dieser Stelle.

"High On Life 2" erscheint am 13. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC.