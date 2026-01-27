High On Life 2: Bunter Übersichtstrailer

Squanch Games hat einen neuen Übersichtstrailer zu "High On Life 2" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über drei Minuten lang demonstriert, was inhaltlich und spielerisch von "High On Life 2" zu erwarten sein wird. So zeigt man etwa nochmal die Spielwelt oder einzelne Waffen. Die Entwickler kommen dabei ebenfalls zu Wort und erklären ihre konzeptionellen Ideen dahinter.

Vorletzte Woche wurde "High On Life 2" auch für Switch 2 in Aussicht gestellt. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"High On Life 2" erscheint am 13. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Version folgt am 20. April.