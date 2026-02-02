High On Life 2: Sehenswertes Entwicklertagebuch

Squanch Games hat ein neues Entwicklertagebuch zu "High On Life 2" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über drei Minuten lang ein intimer Blick hinter die Kulissen von "High On Life 2" geboten. In diesem Kontext erfahren wir etwa, wie der serientypische Humor entsteht. Dafür kommen natürlich auch einzelne Entwickler zu Wort und es wird dazu passendes Gameplay gezeigt.

Erst vergangene Woche war ein bunter Übersichtstrailer zu "High On Life 2" veröffentlicht worden. Unsere News zu diesem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"High On Life 2" erscheint am 13. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Version folgt am 20. April.