High On Life 2: Detaillierte Technik-Analyse

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich ausführlich mit der technischen Seite von "High On Life 2" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "High On Life 2" auf PS5, Xbox Series X und dem PC über eine halbe Stunde lang thematisiert. Dabei wird den Entwicklern an und für sich gute Arbeit attestiert, aber die diesbezüglich beste Version wird uns natürlich auf einer PlayStation 5 Pro oder einem hochgezüchteten PC geboten. Ausserdem wirft man einen ersten Blick auf die kommende Switch-2-Umsetznug und sieht dieser optimistisch entgegen.

Anfang des Monats gewährte uns ein detailliertes Entwicklertagebuch einen intimen Blick hinter die Kulissen von "High On Life 2". Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"High On Life 2" erschien am 13. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Version folgt am 20. April.