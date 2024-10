High School Crisis angekündigt

CFK und PIsoft stellen uns "High School Crisis" vor. Was sich dahinter verbirgt, verrät ein atmosphärischer Trailer.

Bei "High School Crisis" handelt es sich um ein Dungeon-Rollenspiel, in dem wir eine Gruppe von Schülern steuern, die nach einer Naturkatastrophe aus ihrer Schule fliehen müssen. Durch ein plötzlich einsetzendes Erdbeben wird die Schule in ein Dämonenreich transportiert und die Überlebenden finden sich in einer gefährlichen, fremden Welt wieder, welche von Monstern bevölkert ist. In dieser neuen Umgebung versuchen wir, einen Ausweg zu finden, während wir gegen immer stärkere Feinde kämpfen müssen. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

"High School Crisis" erscheint bereits am 7. November für den PC. Die Switch-Umsetzung folgt im Laufe des nächsten Jahres.