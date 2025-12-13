Highguard beendet The Game Awards 2025

Mit "Highguard" haben die Macher von "Apex Legends" und "Titanfall" auf den Game Awards 2025 für eine Überraschung gesorgt. So bildete die Ankündigung des neuen Free-to-Play Hero-Shooters für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S das Ende der diesjährigen Präsentation. Nicht nur haben wir schon Gameplay bekommen, auch wurde bereits ein Release-Termin benannt, welcher mit dem 26. Januar auch gar nicht mehr weit hin ist. Dieses Mal führt uns Wildlight Entertainment in eine mittelalterliche, mystische Fantasiewelt:

Über Highguard

"Von den Machern von Apex Legends und Titanfall kommt jetzt Highguard: Ein PvP-Raid-Shooter, in dem Spieler als verborgene Revolverhelden, sogenannte Wächter, reiten, kämpfen und raiden, um die Kontrolle über einen mythischen Kontinent zu erlangen.

Kämpfe gegen rivalisierende Wächtergruppen um den Besitz des Schildbrechers, dringe dann in die feindliche Basis ein und zerstöre sie, um dir in diesem völlig neuen Shooter-Genre Territorien zu sichern."