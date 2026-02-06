Highguard Episode 2 startet heute

Wildlight Entertainment veröffentlicht das nächste grosses Update für ihren Free2Play-Raid-Shooter "Highguard". Episode 2 bringt jede Menge neue, kostenlose Inhalte für "Highguard" und die Patch-Notes sind jetzt verfügbar. Und es gibt grosse Änderungen in der Gear-Up-Phase.

Neue Inhalte

Neuer Wächter: Ekon , ein legendärer Jäger, der sich in einen Schattenwolf verwandeln kann.

, ein legendärer Jäger, der sich in einen Schattenwolf verwandeln kann. Neue Karte: Skydrift , ein Palast über den Wolken mit vertikaler Ausrichtung.

, ein Palast über den Wolken mit vertikaler Ausrichtung. Start des Ranglistenmodus

Neue kostenlose Reittierform – Wolf

Episode 2 bringt eine Reihe von Änderungen zur Verbesserung der Spielqualität mit sich, darunter einige wichtige Updates für die Gear-Up-Phase, wie Meisterwerk-Waffen in Karten-Hotspots und ständig aktive Speed Gates für noch schnellere Fortbewegung.