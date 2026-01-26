Wildlight veröffentlicht Highguard

Wildlight Entertainment hat heute "Highguard" veröffentlicht, seinen ersten kostenlosen PvP-Raid-Shooter. "Highguard" wurde von einem erfahrenen Team entwickelt, das bereits hinter "Apex Legends", "Titanfall" und "Call of Duty: Modern Warfare" stand. Es präsentiert eine neue Art des kompetitiven Gameplays, das Belagerung und Gebietskontrolle in einem sich stets entwickelnden Match verbindet und die Machtverhältnisse eskalieren, bis nur noch eine Basis übrig ist.

Ihr schlüpft in die Rolle von Wächtern, geheimnisvollen Revolverhelden, die ausgesandt wurden, um die Kontrolle über einen mythischen Kontinent zu erringen, auf dem Magie, Feuergefechte und Belagerungen aufeinanderprallen:

Dreierteams wählen eine spezifische Basis aus und befestigen ihre Verteidigungsanlagen, um dann durch weite, unbekannte Gebiete zu reiten, zu looten, Ressourcen zu sammeln und ihre Ausrüstung zu verbessern, während sie auf eine rivalisierende Wächter-Crew treffen.

Inmitten magischer Stürme kämpfen die Teams um den Shieldbreaker, ein mächtiges Schwert, und die einzige Möglichkeit, die Verteidigungsanlagen des Gegners zu durchbrechen. Wer den Shieldbreaker zur gegnerischen Basis befördert, startet einen Raid. Während eines Raids müssen die Teams angreifen, verteidigen, sich anpassen und ihre Macht im Laufe des Matches stetig steigern.

Meistens reicht ein einziger Raid nicht zum Sieg. In diesem Fall werden die Schilde der feindlichen Basis repariert, der Belagerungsturm verschwindet und der Kampf eskaliert weiter. Loot, Ausrüstung und Waffen auf dem Schlachtfeld erhalten Upgrades und ein neuer Shieldbreaker erscheint an einem anderen Ort in der Welt. Von dort aus geht der Kampf um die Kontrolle weiter – bis nur noch eine Basis übrig ist.

"Wir wissen, dass nach der Premiere unseres Trailers bei den Game Awards viele Augen auf uns gerichtet sind, und heute zeigen wir der Welt endlich, was wir unter einem PvP-Raid-Shooter verstehen. Wir haben Highguard um einen Gameplay-Loop aufgebaut, den es so sonst eigentlich nirgendwo gibt. In jedem Match geht es um Eskalation: Befestigen, ausschwärmen, kämpfen und dann koordinierte Raids und Verteidigungsmanöver starten, bis nur noch eine Basis übrig bleibt."

Chad Grenier, Co-Founder und Game Director bei Wildlight Entertainment

"Highguard" ist ab sofort für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 mit vollständiger Crossplay-Funktion verfügbar.