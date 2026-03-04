Highguard: Server werden bald abgeschaltet

Entwickler Wildlight Entertainment gibt bekannt, dass die Server von "Highguard" schon bald abgeschaltet werden. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt schon vor.

So werden die Server von "Highguard" bereits am 12. März abgeschaltet. Damit war der Free-To-Play-Shooter nur 45 Tage lang spielbar. Schon im Februar war es bei Wildlight Entertainment zu Entlassungen gekommen. Das Statement zum baldigen Aus von "Highguard" liest sich folgendermassen:

"Heute haben wir eine schwierige Nachricht zu verkünden. Wir haben beschlossen, Highguard am 12. März endgültig zu schliessen. Seit dem Start haben mehr als zwei Millionen Spieler die Welt von Highguard betreten. Ihr habt uns Feedback gegeben, Inhalte erstellt und viele von euch haben an das geglaubt, was wir aufgebaut haben. Dafür sind wir euch zutiefst dankbar. Trotz der Leidenschaft und der harten Arbeit unseres Teams ist es uns nicht gelungen, eine nachhaltige Spielerbasis aufzubauen, um das Spiel langfristig zu unterstützen. Die Server bleiben bis zum 12. März online. Wir hoffen, dass ihr noch einmal mitmacht, um uns eure Unterstützung zu zeigen und die letzten grossartigen Matches zu spielen, solange es noch möglich ist. Das Team freut sich darauf, ein letztes Spiel-Update zu veröffentlichen, das ihr in der verbleibenden Lebensdauer des Spiels geniessen könnt. Wir werden einen neuen Wächter, eine neue Waffe, einen Account-Level-Fortschritt und Fertigkeitsbäume hinzufügen! Die vollständigen Patch-Hinweise werden in Kürze veröffentlicht, und wir planen, den Patch heute Abend oder morgen früh zu veröffentlichen."

"Highguard" war bei den Game Awards im vergangenen Dezember enthüllt worden und erschien dann am 26. Januar für PS5, Xbox Series X und den PC.