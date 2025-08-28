Hirogami bleibt bei September-Release - trotz Hollow Knight: Silksong

Wie Bandai Namco Studios Singapore und Kakehashi Games mitteilen, bleibt es bei dem PC- und PlayStation 5 Release von "Hirogami" am 3. September. Dies ist nicht selbstverständlich, denn schliesslich haben zahlreiche Indie-Games ihren September-Termin verschoben. Als Grund dafür gilt, auch wenn nicht immer explizit erwähnt, die überraschend angekündigte Herausgabe von "Hollow Knight: Silksong" am 4. September.

Verschoben wurden bisher sage und schreibe acht Spiele. Dabei handelt es sich um die nachfolgenden Titel: