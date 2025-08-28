Hirogami bleibt bei September-Release - trotz Hollow Knight: Silksong

Wie Bandai Namco Studios Singapore und Kakehashi Games mitteilen, bleibt es bei dem PC- und PlayStation 5 Release von "Hirogami" am 3. September. Dies ist nicht selbstverständlich, denn schliesslich haben zahlreiche Indie-Games ihren September-Termin verschoben. Als Grund dafür gilt, auch wenn nicht immer explizit erwähnt, die überraschend angekündigte Herausgabe von "Hollow Knight: Silksong" am 4. September.
Verschoben wurden bisher sage und schreibe acht Spiele. Dabei handelt es sich um die nachfolgenden Titel:
- "CloverPit" (26. statt 03. September)
- "Stomp and the Sword of Miracles" (12. September gecancelt)
- "Faeland" (9. September gecancelt)
- "Aeterna Lucis" (2026 statt September-Release)
- "Demonschool" (verschoben auf den 19. November)
- "Little Witch in the Woods" (15. statt 04. September)
- "Baby Steps" (23. statt 08. September)
- "Moros Protocol" (18. statt 04. September)