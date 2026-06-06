Hitman Classic Trilogy Remastered angekündigt

Willkommen zurück, 47. Saber Interactive kündigte heute "Hitman Classic Trilogy Remastered" an. Diese Sammlung enthält detailgetreu überarbeitete Versionen der ursprünglichen Stealth-Trilogie, die von IO Interactive entwickelt wurde – "Hitman: Codename 47", "Hitman 2: Silent Assassin" und "Hitman: Contracts" – mit verbesserter Grafik, einer sofortigen Grafikumschaltung, Fotomodus und mehr.

Entdeckt die Ursprünge des tödlichen Attentäters mit der Trilogie, welche die "Hitman"-Reihe definiert hat. Sie wurde für moderne Plattformen überarbeitet, wobei die Systeme, die Atmosphäre und die von euch gesteuerte Freiheit erhalten bleiben soll. Ob ihr diese Aufträge noch einmal erlebt oder zum ersten Mal antretet, "Hitman Classic Trilogy Remastered" bietet eine Möglichkeit, die Anfänge von Agent 47 zu erleben. Mit mehreren Wegen und Rätseln in jeder Mission steht es euch frei, verschiedene Werkzeuge einzusetzen, um jeden Auftrag zu erfüllen.

"Hitman Classic Trilogy Remastered" erscheint 2027 für PC, PlayStation 5 & Xbox Series X|S.