IO Interactive feiert 25 Jahre Hitman

IO Interactive hat heute eine besondere PlayStation 5 Limited Edition 25th Anniversary Box für "Hitman World of Assassination" veröffentlicht, um das Jubiläum der Reihe zu feiern. Der neueste Serienableger, "Hitman World of Assassination", hat mehr als 80 Millionen Spieler willkommen geheissen und wurde mehr 25 Millionen Mal verkauft.

Diese Sonderveröffentlichung enthält eine exklusive Shadowbox, ein besonderes Cover für die PS5-Box, vier gefeierte Promi-DLCs (The Undying, The Drop, The Splitter und The Banker) sowie eine Lenticular Art Card, die das Erbe des Franchises feiert.

Ihr könnt die 25th Anniversary Box bei WoG portofrei bestellen.

Bruce Lee Elusive Target

Letzten Monat startete die neueste Elusive Target Mission, in der Spieler sich mit Kampfsportlegende Bruce Lee zusammenschliessen, um "The Dragon" zu stürzen. Die Mission ist bis zum 20. November live. Eine Reihe an Updates, basierend auf Community-Feedback, um das Missionserlebnis zu verbessern, erscheint später im Oktober. Unter anderem wurde der Cooldown zur Wiederholung einer gescheiterten Mission im Arcade-Modus von bislang 12 Stunden auf 30 Minuten gesenkt. Das "Bruce Lee"-DLC-Pack ist ebenfalls bis zum 20. November erhältlich und bietet permanenten Zugang zum Elusive Target über den Arcade-Modus, einen neuen Anzug, drei neue Gegenstände und ein Set aus vier Gegenständen für das Feelancer Safehouse.

Jubiläums-Livestream

IO Interactive hat einen besonderen Livestream am 21. Oktober um 15 Uhr auf dem offiziellen Twitch-Kanal angekündigt. Dieser bietet einen Blick auf die 25-jährige Geschichte des Franchise sowie Special Guests.

"Hitman World of Assassination" ist für PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation VR2, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erhältlich.