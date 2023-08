IO Interactive hat das August-Update für "Hitman: World of Assassination" veröffentlicht. Dieses nimmt einige Optimierungen vor und ergänzt gleichzeitig neue Inhalte.

So freuen wir uns etwa über das Comeback der Sarajevo-Six-Kampagne in "Hitman: World of Assassination". Zudem können wir jetzt auf Wunsch das Trinity Pack käuflich erwerben. Wer sich die volle Info-Dröhnung zum August-Update für "Hitman: World of Assassination" geben will, sei hiermit an die englischen Patchnotes verwiesen.

"Hitman: World of Assassination" erschien unter dem Namen "Hitman 3" am 20. Januar 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.