Hitman: World of Assassination bald mit Cross-Progression

IO Interactive gibt bekannt, dass bald auch Cross-Progression für "Hitman: World of Assassination" angeboten wird. Wir haben sämtliche Informationen dazu für euch zusammengestellt.

Demnach wird Cross-Progression für "Hitman: World of Assassination" schon ab 3. Februar angeboten. Dafür ist ein aktualisiertes IOI-Konto notwendig, welches über Browser und Mobilgeräte eingerichtet werden kann. Wir können damit unseren Fortschritt, einschliesslich Erfahrungswerten, Level, Herausforderungen, Standortbeherrschung, freigeschalteten Inhalten, Inventar, Erfolgen, Freelancer-Modus-Fortschritt und Kampagnenfortschritt, zwischen den verschiedenen Geräten übertragen.

Dazu müssen lediglich die jeweiligen Plattformkonten mit dem IOI-Konto verknüpft werden. Ein Plattformkonto kann dabei als "primäres Fortschrittsprofil" festgelegt werden, dem andere Plattformen folgen. Käufe wie das Spiel selbst, DLCs oder darauf basierende Freischaltungen sind jedoch von der plattformübergreifenden Fortschrittsfunktion ausgenommen.

Wir werden ausserdem darauf hingewiesen, dass ältere Spielstände von nicht primären Konten nach Aktivierung der Funktion vorübergehend nicht geladen werden können. Bei Deaktivierung der Funktion bleiben diese Spielstände aber zugänglich.

"Hitman: World of Assassination" kann mittlerweile auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2, PlayStation VR2, iOS und dem PC gespielt werden.