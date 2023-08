Hitman World of Assassination: Physische Version erhältlich

IO Interactive enthüllt neue Details zu einer kommenden Elusive Target-Mission für "Hitman World of Assassination" mit dem internationalen Superstar-DJ und Schauspieler Dimitri Vegas.

Dieser Mission-Briefing-Trailer bereitet alles für die Ankunft des Charakters von Dimitri Vegas, Alexios Laskaris, in dem Berlin-Schauplatz von "Hitman World of Assassination" vor. Die Mission bietet sowohl einen Charakter mit dem Aussehen sowie der Stimme von Dimitri Vegas und steht ab Oktober 2023 kostenlos für alle Spieler von "Hitman World of Assassination" weltweit auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch and PC zur Verfügung.