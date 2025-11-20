Hitman World of Assassination: Eminem vs. Slim Shady

IO Interactive kündigte heute eine neue Elusive Target-Mission an: "Eminem vs. Slim Shady". In der zeitlich limitierten Mission, die vom 1. Dezember bis zum 31. Dezember verfügbar ist, tritt Eminem auf. Die neue Elusive Target-Mission ist weltweit kostenlos auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iPhone und iPad erhältlich und ist in VR auf PS VR2 und PC VR spielbar.

"Ich habe versucht, Slim endlich in die Schranken zu weisen, aber er kommt immer wieder zurück. Deshalb hole ich mir dieses Mal einen Profi, um die Sache ein für alle Mal zu erledigen. Wir haben einige Überraschungen für euch in petto… es wird ein Battle für die Ewigkeit."

Eminem

"Als wir mit dem Aufbau der World of Assassination begonnen haben, konnten wir uns Kooperationen dieser Grössenordnung nicht in unseren kühnsten Träumen vorstellen. Die Zusammenarbeit mit einem der legendärsten Künstler aller Zeiten zeigt, wie weit HITMAN gewachsen ist und wie weit wir es noch bringen wollen. Diese Kooperation mit Eminem ist etwas ganz Besonderes, das mit Sicherheit sowohl unsere Spieler als auch Eminems Fangemeinde begeistern wird."

Hakan Abrak, CEO von IO Interactive.