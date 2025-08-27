Hitman World of Assassination: Nun auch für iPhone und iPad

IO Interactive bringt die komplette "Hitman World of Assassination"-Erfahrung auf iPhone und iPad. Die Mobile-Version des Stealth-Spiels ist ab sofort im App Store erhältlich. Ihr könnt in die polierten Schuhe von Agent 47 schlüpfen und Missionen an allen 25 Schauplätzen von "Hitman World of Assassination" in eurer Hand ausführen. Neben iPhone und iPad wird das Spiel im September 2025 auch für alle Apple-Silicon-Mac-Modelle erscheinen. Der genaue Release-Termin folgt in Kürze.

Die Mobile-Version bringt das vollständige "Hitman"-Sandbox-Erlebnis auf iPhone und iPad – alle Schauplätze und Missionen sind ab Release verfügbar. Ob ihr euch auf einer Modenschau in Paris unter die Menge mischt, ein geheimes Labor in Sapienza sabotiert oder euch auf eine exklusive Party in Dubai einschleust – die serientypische Freiheit und kreative Stealth-Spielweise bleibt vollständig erhalten. Die ICA-Trainingsmission im Ausbildungszentrum sowie der Sebastian Principle Escalation-Auftrag in Dubai sind kostenlos verfügbar und ermöglichen es, "Hitman WoA" auf iPhone und iPad auszuprobieren, bevor die ersten "richtigen" Aufträge angenommen werden.

IOI hat ein komplett neues, speziell für iPhone und iPad entwickeltes Steuerungsschema entworfen. Dazu gehören kontextsensitive Buttons, die sich dynamisch an die Spielumgebung anpassen. Das Spiel nutzt MetalFX, damit die grafische Qualität des Originalspiels auch auf iPhone und iPad erhalten bleibt. Die komplett neue Touch-Steuerung ist intelligent und flexibel. Für alle, die lieber mit physischen Eingabemethoden spielen, unterstützt "Hitman" für iPhone und iPad alle kompatiblen Controller von Drittanbietern – und bietet so eine weitere Möglichkeit, das facettenreiche Gameplay unterwegs zu erleben.

Der Freelancer-Modus wird später in diesem Jahr im Rahmen eines Updates zur iPhone- und iPad-Version von "Hitman World of Assassination" hinzugefügt.

Das Spielist zum Release mit folgenden Geräten kompatibel: iPhone 16-Modelle; iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max; iPad Pro und iPad Air (M1-Chip oder neuer); iPad mini (A17 Pro).

Die Vollversion von "Hitman World of Assassination" für iPhone und iPad ist für 69.99 EUR erhältlich sein. Für Mobile-First-Spieler, die "Hitman" häppchenweise erleben möchten, wird jeder der 24 Schauplätze des Spiels auch einzeln für jeweils 2.99 EUR angeboten.