Gameplay aus der PSVR2-Version von Hitman: World of Assassination

Kurz vor dem Release der Portierung hat IO Interactive nochmal frisches Gameplay aus der PSVR2-Fassung von "Hitman: World of Assassination" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier wird uns genau eine Minute lang gezeigt, was "Hitman: World of Assassination" in der virtuellen Realität spielerisch zu bieten hat. Auch die dramatische Musik sticht dabei hervor. Releasetermin ist bekanntlich der 27. März.

In "Hitman: World of Assassination" wird das Beste aus "Hitman", "Hitman 2" und "Hitman 3" vereint, einschliesslich der Hauptkampagne, Eskalationen, Arcade-Spiele mit schwer fassbaren Zielen und "Hitman: Freelancer". Vor allem für Fans von Stealth-Adventures wurde hier also ein umfangreiches Paket geschnürt.

"Hitman: World of Assassination" erschien unter dem Namen "Hitman 3" am 20. Januar 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.