Hitman World of Assassination: Milla Jovovich nächstes Elusive Target

IO Interactive, der unabhängige Videospielentwickler und -publisher hinter der "Hitman"-Reihe, hat heute das neuste Mitglied im Kreise der prominenten Elusive Targets bekannt gegeben: Milla Jovovich. Der Hollywoodstar betrat die Bühne der Game Awards, um ihre neue Figur Lilith Devereux vorzustellen, die ehrgeizige und geheimnisvolle angehende CEO der Ether Corporation.

"Ich freue mich riesig, Teil der World of Assassination zu werden! Mit Lilith schlüpfe ich in eine faszinierende Rolle; sie ist gefährlich, ehrgeizig und hütet ein dunkles Geheimnis. Ich kann es kaum erwarten, dass die HITMAN-Fans diese neue Mission angehen und ihre Geschichte enthüllen."

Mila Jovovich

"Nach der surrealen ‚Eminem vs. Slim Shady‘-Mission wollten wir unsere Community mit einer weiteren unvergesslichen Zusammenarbeit überraschen. Milla Jovovich verleiht ihrer Figur eine einzigartige Intensität, und diese Mission steckt voller Geheimnisse. Ich bin sicher, unsere Fans werden sie lieben, wenn sie in wenigen Wochen erscheint."

Hakan Abrak, CEO von IO Interactive

In der neuen Mission hat Agent 47 den Auftrag, Lilith Devereux, die ehrgeizige designierte CEO der Ether Corporation, zu eliminieren. Als relative Newcomerin in der Welt der Mächtigen und Einflussreichen folgte Devereux' rasanter Aufstieg auf den mysteriösen Tod ihrer Vorgängerin Neleis De Waal und der leitenden Wissenschaftler Silvio Caruso und Francesca De Santis. Ihr kometenhafter Aufstieg wurde grosszügig von Gregory Carlisle unterstützt. Für diese Mission sucht Agent 47 das Anwesen der Carlisles in Dartmoor auf, wo die Spannungen ihren Höhepunkt erreichen.

Die neue Elusive Target-Mission ist im Februar 2026 weltweit kostenlos für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S,, PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iPhone und iPad verfügbar.