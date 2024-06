Hitman World of Assassination: Neues Elusive Target

Publisher IO Interactive hat heute eine neues Elusive Target für "Hitman: World of Assassination" enthüllt: MMA-Legende Conor McGregor leiht dem "Disruptor" sein Aussehen und seine Stimme. Der Disruptor ist ein MMA-Multimillionär, der sich mit dem CEO einer bekannten Tech-Firma angelegt hat und dadurch ins Visier von Agent 47 gerät. Die Mission "The Disruptor" ist vom 27. bis 29. Juni für Spieler auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch verfügbar.

Conor McGregor

"Wir sind begeistert, Conor McGregor in der Welt von HitmanWorld of Assassination willkommen zu heissen. Die Spieler werden wirklich Spass mit dieser Mission haben, die das Beste aus der Welt von Hitman mit dem Charisma und der Energie eines der besten Sportler der Welt vermischt. Ich freue mich darauf, zu sehen, was die Spieler aus dieser Mission machen werden.“