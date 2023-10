Hitman World of Assassination: Agent 47 hat ein neues Elusive Target

IO Interactive gibt heute den Start der brandneuen Elusive Target-Mission "The Drop" in "Hitman World of Assassination" bekannt.

In dieser neuen Mission, die allen Besitzern von "Hitman World of Assassination" kostenlos zur Verfügung steht, hat Agent 47 die Aufgabe, Alexios Laskaridis zu eliminieren. Laskaridis ist ein international bekannter DJ, der sich nebenberuflich als Drogenbaron verdingt und dem Aussehen des weltbekannten DJs Dimitri Vegas nachempfunden ist.

Bis zum 26. November könnt ihr euch dieses einmaligen Auftrags annehmen. Die Mission bietet zahlreiche Möglichkeiten als Agent 47 die Bedrohung durch den janusköpfigen Musiker während seines Auftritts in einem Berliner Club zu beseitigen.

Um sich auf die neue Elusive Target-Mission vorzubereiten, empfiehlt es sich, die ursprüngliche Berlin-Mission aus "Hitman 3" noch einmal zu spielen. Sie diente als Grundlage für die Entwicklung des neuen Auftrags. Ihr habt nur einen Versuch, die Mission erfolgreich abzuschliessen. Sich mit der Umgebung vertraut zu machen, kann ein unschätzbarer Vorteil sein, bei dem äusserst heiklen Unterfangen, Dimitri Vegas' kriminelles Mastermind-Alter-Ego zur Strecke zu bringen.