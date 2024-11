Hitman: World of Assassination für PSVR2 verschoben

IO Interactive gibt bekannt, dass sich der Release von "Hitman: World of Assassination" für PlayStation VR2 leider nach hinten verschiebt. Eigentlich sollte die Umsetzung im Dezember erscheinen.

Neuer Termin für die PSVR2-Version von "Hitman: World of Assassination" ist demnach der 27. März 2025. In einem ausführlichen Statement erklärt man, dass schlicht mehr Zeit benötigt wird, um die ursprünglich angestrebte hohe Qualität zu erreichen.

In "Hitman: World of Assassination" wird das Beste aus "Hitman", "Hitman 2" und "Hitman 3" vereint, einschliesslich der Hauptkampagne, Eskalationen, Arcade-Spiele mit schwer fassbaren Zielen und "Hitman: Freelancer". Vor allem für Fans von Stealth-Adventures wurde hier also ein umfangreiches Paket geschnürt.

"Hitman: World of Assassination" erschien unter dem Namen "Hitman 3" am 20. Januar 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.