Hitman: World of Assassination: Patch für Switch-2-Version in Aussicht

IO Interactive hat einen Patch für die Switch-2-Portierung von "Hitman: World of Assassination" in Aussicht gestellt. Dieser wird sich primär um dessen Performance-Probleme kümmern.

So erklärt IO Interactive, dass man den Sommer auch dazu nutzen werde, um die Performance-Probleme der Switch-2-Fassung von "Hitman: World of Assassination" in den Griff zu kriegen. Aktuell sei man vor allem dabei, sich in die Materie einzuarbeiten. Einen genauen Termin für den Patch könne man deshalb folglich noch nicht bekanntgeben. Bereits im vergangenen Monat war ja verkündet worden, dass auch ein Koop-Modus für das Spiel in der Mache ist.

In "Hitman: World of Assassination" wird das Beste aus "Hitman", "Hitman 2" und "Hitman 3" vereint, einschliesslich der Hauptkampagne, Eskalationen, Arcade-Spiele mit schwer fassbaren Zielen und "Hitman: Freelancer". Vor allem für Fans von Stealth-Adventures wurde hier also ein umfangreiches Paket geschnürt.

"Hitman: World of Assassination" kann mittlerweile auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2, PlayStation VR2 und dem PC gespielt werden.