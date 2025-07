Technik-Analyse zur Switch-2-Umsetzung von Hitman: World of Assassination

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich die technische Seite der Switch-2-Portierung von "Hitman: World of Assassination" genauer angesehen. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das keinerlei diesbezügliche Fragen unbeantwortet lassen sollte und zusätzlich noch einen interessanten Hinweis enthält.

Hier wird nämlich nicht nur fast 16 Minuten lang die Technik der Switch-2-Version von "Hitman: World of Assassination" analysiert, sondern auch darauf hingewiesen, dass der Titel offenbar über einen versteckten Performance-Modus verfügt. So verbessert sich nämlich die Bildrate um etwa 62 Prozent, wenn die Auflösung in den Systemeinstellungen auf 720p gestellt wird. Bisher ist völlig unklar, warum Entwickler IO Interactive an uns dies verschweigt, zumal die schwankende Performance einer der zentralen Kritikpunkte an der Fassung für die Hybridkonsole war..

In "Hitman: World of Assassination" wird das Beste aus "Hitman", "Hitman 2" und "Hitman 3" vereint, einschliesslich der Hauptkampagne, Eskalationen, Arcade-Spiele mit schwer fassbaren Zielen und "Hitman: Freelancer". Vor allem für Fans von Stealth-Adventures wurde hier also ein umfangreiches Paket geschnürt.

"Hitman: World of Assassination" kann mittlerweile auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2, PlayStation VR2 und dem PC gespielt werden.