Hitman World of Assassination: Sean Bean kehrt zurück

IO Interactive kündigt die Rückkehr der beliebten Elusive-Target-Mission "The Undying" mit dem zweifachen BAFTA-Gewinner Sean Bean an. Der Schauspieler wird erneut in die Rolle von Mark Faba schlüpfen, einem ehemaligen MI5-Agenten, der mittlerweile als Freelance-Attentäter tätig ist. Zudem hat er die lästige Angewohnheit, seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Ihr könnt ab dem 22. März 2024 für die Dauer von vier Wochen eure Chance nutzen, die Mission abzuschliessen.

The Undying 2024 – Kostenlos für alle Spieler als Teil des Starter Packs enthalten

Sean Bean alias Mark Faba, der als erstes Elusive Target in "Hitman 2" eingeführt wurde, hat sich sofort als Fan-Liebling der "Hitman"-Community etabliert. Viele hofften daher, dass er irgendwann erneut aus den Schatten treten wird. Nun ist es so weit: Attentäter können sich auf der Miami-Map an die Versen des berüchtigten "Undying" heften. Ihre Mission besteht darin, Mark Faba daran zu hindern, seinen Auftrag beim Global Innovation Race Event zu erfüllen.

Die Mission ist für "Hitman"-Neulinge im kostenlosen Starter-Pack enthalten. Solange "The Undying" verfügbar ist, kann die Mission beliebig oft wiederholt werden. Besitzer von "Hitman World of Assassination" haben ebenfalls kostenlos Zugriff auf die Mission, welche ursprünglich als Elusive Target in "Hitman 2" erschienen ist. Für den erfolgreichen Abschluss von "The Undying" gibt es zudem eine In-Game-Belohnung. Das "The Undying Elusive Target" ist ab 22. März 2024 für etwa vier Wochen verfügbar. "Hitman World of Assassination"-Besitzer erhalten mit dem DLC-Pack einen permanenten Zugang zu "The Undying" über die "Elusive Target Arcade".

"The Undying" erscheint weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.