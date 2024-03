Hitman World of Assassination: Undying 2024

Am 22. März kehrt Sean Bean in der Elusive-Target-Mission "The Undying" in "HITMAN World of Assassination" zurück. Wenn ihr die Mission testen möchtet, könnt ihr mit dem kostenlosen Starter Pack direkt loslegen. Wir bieten aber auch Keys für das Hauptspiel an, falls ihr euch auf die neuen prominenten Ziele vorbereiten wollt, die später in diesem Jahr ihre eigene Mission erhalten.

Sean Bean alias Mark Faba, der als erstes Elusive Target in "Hitman 2" eingeführt wurde, hat sich sofort als Fan-Liebling der "Hitman"-Community etabliert. Viele hofften daher, dass er irgendwann erneut aus den Schatten treten wird. Nun ist es so weit: Attentäter können sich auf der Miami-Map an die Versen des berüchtigten "Undying" heften. Ihre Mission besteht darin, Mark Faba daran zu hindern, seinen Auftrag beim Global Innovation Race Event zu erfüllen.