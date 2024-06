Hitman 3 auch für Meta Quest 3

IO Interactive hat eine weitere Umsetzung von "Hitman 3" angekündigt. Diesmal wird die Meta Quest 3 mi dem Stealth-Adventure versorgt.

Hier wird uns etwas mehr als eine Minute lang gezeigt, was "Hitman 3" in der virtuellen Realität zu bieten hat. Die Entwickler versprechen dafür unter anderem eine neue beidhändige Steuerung und einen frischen Cel-Shading-Grafikstil. Von der gesteigerten Immersion von VR dürfte das Spiel ebenfalls profitieren. Für die Umsetzung verantwortlich ist übrigens das in Leeds ansässige XR Games in Zusammenarbeit mit IO Interactive. Releasefenster ist aktuell der Sommer.

"Hitman 3" ist der dramatische Abschluss der Trilogie der Welt der Auftragskiller und nimmt uns mit auf ein Abenteuer rund um den Globus zu weitläufigen Arealen mit kreativen Interaktionsmöglichkeiten. Agent 47 kehrt als unbarmherziger Profi für die wichtigsten Aufträge seiner Karriere zurück. Der Tod wartet.

"Hitman 3" erschien am 20. Januar 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.