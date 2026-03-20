Hoarder vorgestellt

Publisher Awaken Realms und Entwickler Byzel kündigen "Hoarder" für PS5, Xbox Series X und den PC an. Einen ersten Trailer bekommen wir ebenfalls gezeigt.

Hier werden wir über drei Minuten lang auf "Hoarder" eingestimmt. Dabei wird uns hauptsächlich Gameplay demonstriert.

"Hoarder" beginnt inhaltlich als gewöhnlicher Reinigungssimulator und entwickelt sich im Laufe der Zeit zu einem atmosphärischen, unterseeischen Abenteuer voller Geheimnisse und kosmischem Horror. Wir steuern darin ein U-Boot, um tagsüber Tiefen zu bergen und nachts die verborgenen Geheimnisse unseres neuen Zuhauses zu erkunden.

Der Einstieg erfolgt dabei über alltägliche Aufgaben wie etwa das Entrümpeln eines Messie-Hauses, inklusive Checklisten und klarer Zielmarkierungen. Aber mit jedem Schritt verlieren wir diese Orientierung - während wir Keller erkunden, welche den Gesetzen der Geometrie widersprechen.

Navigationsinstrumente helfen zudem beim Erforschen dunkler Gebiete. Gefundene Objekte werden sortiert und bewertet. Neugier treibt uns voran und zwingt zur eigenständigen Interpretation der Geschichte. Die physikbasierte Welt erlaubt ausserdem das Aufheben, Werfen, Untersuchen und Kombinieren von Gegenständen, wodurch schliesslich ein interaktives, taktiles Erlebnis entsteht.

"Hoarder" hat noch keinen Releasetermin.