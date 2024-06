Überraschungs-Update für Hogwarts Legacy

Überraschend hat Entwickler Avalanche Software ein Update für "Hogwarts Legacy" angekündigt. Bis zu dessen Veröffentlichung müssen wir uns auch gar nicht lange gedulden.

So wird besagtes Update für "Hogwarts Legacy" bereits am 6. Juni verfügbar sein und etwa einen Fotomodus ergänzen. Diverse neue Items sind dann ebenfalls am Start. Wer sich für sämtliche Details interessiert, wird an dieser Stelle fündig.

"Hogwarts Legacy" lockt mit einer komplett neuen Geschichte, bei der wir in ein ganz eigenes Abenteuer in der Zaubererwelt aufbrechen können, bei dem wir im Mittelpunkt stehen. Das Spiel, welches im 19. Jahrhundert spielt, lädt dazu ein, auf eine epische Reise als Schüler oder Schülerin im fünften Schuljahr in Hogwarts aufzubrechen und dabei Zugriff auf eine seltene Fähigkeit haben, die uralte und mächtige Magie nutzbar macht. Mithilfe der Zaubereranleitung und einzigartigen Lektionen von Professoren, Professorinnen und anderen Charakteren werden Fans eine packende Geschichte enthüllen können, die voller Herausforderungen steckt und zahlreiche Mysterien bereithält.

"Hogwarts Legacy" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.