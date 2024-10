Hogwarts Legacy Definitive Edition DLC mit mehr als 10 Stunden neue Inhalte?

Einem Bericht von Tom Henderson auf Insider Gaming zufolge soll eine "Hogwarts Legacy Definitive Edition" im Jahr 2025 erscheinen und rund 10 bis 15 Stunden zusätzliche Inhalte bieten. Wie viel diese nicht offiziell bestätigte "Legacy Edition" kosten soll, konnte bisher nicht in Erfahrung gebracht werden. Für die neuen Inhalte, welche neue Quests, Nebenquests und Outfits enthalten sollen, wird jedoch ein Preis zwischen 20 und 30 Dollar geschätzt.

A Definitive Edition of Hogwarts Legacy is in development. https://t.co/sYNZCK51tu — Tom Henderson (@TomHenderson_) October 11, 2024

Die Existenz eines "Hogwarts Legacy"-Projektes wurde zuvor auch von Jason Schreier ins Spiel gebracht, wobei dieser über einen "Director’s Cut" sprach. Dort hiess es, dass Rocksteady Studios an dem Projekt beteiligt sein soll (wir berichteten). Ein Release im Jahr 2025 soll dem Bericht von Henderson in Hinblick auf die schlechten Umsätze von Warner Bros "Suicide Squad: Kill the Justice League" geplant sein. Mit über 22 Millionen verkauften Exemplaren zum Jahresende 2023 und auch guten Zahlen in diesem Jahr blickt "Hogwarts Legacy" auf einen grossen Erfolg zurück, weswegen eine Erweiterung mehr als sinnvoll erscheint. Auch wird das Open World Adventure von WB Games mit dem Erscheinen der PS5 Pro eine verbesserte Version bekommen.