Hogwarts Legacy: Gameplay-Trailer zur Switch-2-Version

Die beiden Publisher Warner Bros. Games und Portkey Games und die Entwickler Avalanche Software und Krome Studios haben einen Gameplay-Trailer zur kommenden Switch-2-Umsetzung von "Hogwarts Legacy" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns knapp eine Minute lang gezeigt, was von der Switch-2-Fassung von "Hogwarts Legacy" zu erwarten ist. Dies geschieht primär durch den direkten Vergleich mit der Switch-Version aus dem Jahr 2023.

In der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei lässt sich "Hogwarts Legacy" wie nie zuvor erleben, das in aktualisierter Form, etwa mit dem Maus-Modus der Joy-Con 2, Verbesserungen an Grafik und Audio und nahtlosen Ladezeiten auch für Switch 2 erscheint. Wir stehen darin im Mittelpunkt unseres eigenen Abenteuers in diesem Action-Rollenspiel in einer offenen Welt und entdecken magische Bestien, passen unseren Charakter an, meistern Zaubersprüche und werden zu der Hexe oder dem Zauberer, der oder die wir sein möchten.

"Hogwarts Legacy" ist simultan zum Switch-2-Launch, also am 5. Juni, erhältlich.