Hogwarts Legacy: Nachfolger in der Mache

Warner hat mittlerweile offiziell erklärt, dass sich ein Nachfolger von "Hogwarts Legacy" in Entwicklung befindet. Erste Informationen dazu gibt es auch schon.

David Haddad, Präsident von WB Games, hat demnach bereits bestätigt, dass der Nachfolger von "Hogwarts Legacy" einige erzählerische Verbindungen zur kommenden Harry-Potter-Serie bei HBO haben wird. Unklar ist dagegen etwa noch, ob die Story beider Teile voneinander unabhängig sein wird bzw. inwiefern man den Erstling kennen sollte um das Sequel komplett zu verstehen.

"Hogwarts Legacy" lockt mit einer komplett neuen Geschichte, bei der wir in ein ganz eigenes Abenteuer in der Zaubererwelt aufbrechen können, bei dem wir im Mittelpunkt stehen. Das Spiel, welches im 19. Jahrhundert spielt, lädt dazu ein, auf eine epische Reise als Schüler oder Schülerin im fünften Schuljahr in Hogwarts aufzubrechen und dabei Zugriff auf eine seltene Fähigkeit haben, die uralte und mächtige Magie nutzbar macht. Mithilfe der Zaubereranleitung und einzigartigen Lektionen von Professoren, Professorinnen und anderen Charakteren werden Fans eine packende Geschichte enthüllen können, die voller Herausforderungen steckt und zahlreiche Mysterien bereithält.

"Hogwarts Legacy" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.