Hogwarts Legacy: Infos zur Technik der Switch-2-Fassung

Sega, die in Japan als Publisher von "Hogwarts Legacy" für Switch 2 fungieren, hat Infos zu dessen technischer Seite verraten. Diese wollten wir euch nicht vorenthalten.

Demnach kommt "Hogwarts Legacy" auf der Switch 2 im TV-Modus auf 1440p während im Handheld-Modus noch 1080p erreicht werden. Ausserdem nutzt man in beiden Modi HDR und DLSS. Desweiteren verspricht man im Vergleich zur Switch-1-Version eine verbesserte Beleuchtungs- und Schattenqualität sowie Anti-Aliasing und insgesamt eine signifikant schickere Grafik.

In der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei lässt sich "Hogwarts Legacy" wie nie zuvor erleben, das in aktualisierter Form, etwa mit dem Maus-Modus der Joy-Con 2, Verbesserungen an Grafik und Audio und nahtlosen Ladezeiten auch für Switch 2 erscheint. Wir stehen darin im Mittelpunkt unseres eigenen Abenteuers in diesem Action-Rollenspiel in einer offenen Welt und entdecken magische Bestien, passen unseren Charakter an, meistern Zaubersprüche und werden zu der Hexe oder dem Zauberer, der oder die wir sein möchten.

"Hogwarts Legacy" ist simultan zum Switch-2-Launch, also am 5. Juni, erhältlich.