Jede Menge gestrichene Inhalte in Hogwarts Legacy

"Hogwarts Legacy" lieferte uns im wahrsten Sinne des Wortes eine zauberhafte Welt, in der es viel zu erleben gibt. Die riesige Welt bietet uns viel zu tun, doch ursprünglich sollte es noch viel mehr sein. In einem Reddit-Post werden unterschiedliche Features betrauert, die zwar ursprünglich geplant waren, es jedoch nicht ins Spiel schafften. Alles in einem lässt sich sagen, dass jede Menge weitere RPG-Elemente geplant waren, welche die Immersion in der magischen Welt rund um die Zauberschule 'Hogwarts' noch wesentlich immersiver gestaltet hätten.

So wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt der Entwicklung an einem Reputations- und Moral-System gearbeitet. Belohnung hätte es für gutes Verhalten gegeben, während für schlechtes bestraft worden wäre. Der Einsatz des tödlichen Zaubers 'Avada Kedavra' zum Beispiel, hätte uns bei jedem Einsatz 100 Punkte Abzug gekostet. Auch an anderen magischen Fertigkeiten wurde gearbeitet, beispielsweise an 'Accio Maxima', 'Aguamenti' und dem 'Dämonsfeuer'. Weitere Baustellen waren Diebstahl, Einbruch, Erpressung, Mobbing, Lernen und Alkohol trinken. Es bleibt zu hoffen, dass zumindest einige der angefangenen Features in einem Nachfolge-Titel fortgeführt werden.