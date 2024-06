Warner kündigt heute an, dass das "Hogwarts Legacy" Sommer-Update 2024 nun offiziell allen Spielenden auf allen Plattformen zur Verfügung steht. Dieses Update enthält einen brandneuen Fotomodus, neue und exklusive Inhalte, Fehlerbehebungen und PC-Treiber-Aktualisierungen, sowie eine Option zum Zurücksetzen von Talenten, wodurch Spieler mit verschiedenen Spielstilen experimentieren können.

In diesem Update ist der Auftrag "Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade" enthalten, der zuvor nur Spielenden auf PlayStation zur Verfügung stand. Alle Spielenden können nun in den Genuss dieses einzigartigen Auftrags und seiner besonderen Belohnungen kommen, wodurch sie sich auf das schicke Ladenbesitzer-Outfit sowie ihren ganz eigenen Laden in Hogsmeade freuen können. Der zuvor exklusive Onyx-Hippogreif sowie das Trankrezept für Felix Felicis stehen nun ebenfalls für alle Spielenden bereit. Alle dürfen sich zudem auch über den brandneuen Askaban-Umhang, das "Zauberergefängnis Askaban"-Outfit, "Die Brille, die überlebt hat" sowie den Lavendel-Polarlicht-Besen freuen.

Mit dem neuen Fotomodus können Spieler ihre eigenen Screenshots im Spiel erstellen, dieser beinhaltet viele Anpassungsoptionen, einschliesslich Belichtung, Kontrasten, Kamerawinkeln, Zoom, Schärfentiefe und Sichtfeld-Optionen. Die Tageszeit und die Jahreszeit können im Fotomodus ebenfalls angepasst werden und es können auch verschiedene Charakterposen im Stehen und im Sitzen ausgewählt werden. Zusätzlich dazu können Spielende auch die UI sowie NPCs entfernen und ihre Screenshots mit Haus- und Charakter-Motiven, -Rahmen, -Wappen und verschiedenen Filtern anpassen.