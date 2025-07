Hogwarts Legacy: Technik-Analyse zur Switch-2-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich mittlerweile genauer mit der technischen Seite von "Hogwarts Legacy" für Switch 2 beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Hogwarts Legacy" für Switch 2 über 14 Minuten lang analysiert. Dabei lässt man die Vorgängerkonsole natürlich, wenig überraschend, klar hinter sich und kann sogar mt PS4 und der Xbox Series S mithalten. Kurzgesagt wurde letztlich das geliefert, was man sich auch vor dem Launch der Portierung davon erhofft hatte.

"Hogwarts Legacy" lockt mit einer komplett neuen Geschichte, bei der wir in ein ganz eigenes Abenteuer in der Zaubererwelt aufbrechen können, bei dem wir im Mittelpunkt stehen. Das Spiel, welches im 19. Jahrhundert spielt, lädt dazu ein, auf eine epische Reise als Schüler oder Schülerin im fünften Schuljahr in Hogwarts aufzubrechen und dabei Zugriff auf eine seltene Fähigkeit haben, die uralte und mächtige Magie nutzbar macht. Mithilfe der Zaubereranleitung und einzigartigen Lektionen von Professoren, Professorinnen und anderen Charakteren werden Fans eine packende Geschichte enthüllen können, die voller Herausforderungen steckt und zahlreiche Mysterien bereithält.

"Hogwarts Legacy" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.