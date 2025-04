Hogwarts Legacy: Umsetzung für Switch 2 angekündigt

Avalanche Software kündigte bei der gestrigen Direct-Folge auch eine Switch-2-Version von "Hogwarts Legacy" an. Einen ersten Trailer hatte man ebenfalls zu bieten.

Hier stimmt man uns fast eine halbe Minute lang auf "Hogwarts Legacy" für Switch 2 ein. Dabei sind einige atmosphärische Sequenzen zu sehen.

In der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei lässt sich "Hogwarts Legacy" wie nie zuvor erleben, das in aktualisierter Form, etwa mit dem Maus-Modus der Joy-Con 2, Verbesserungen an Grafik und Audio und nahtlosen Ladezeiten auch für Switch 2 erscheint. Wir stehen darin im Mittelpunkt unseres eigenen Abenteuers in diesem Action-Rollenspiel in einer offenen Welt und entdecken magische Bestien, passen unseren Charakter an, meistern Zaubersprüche und werden zu der Hexe oder dem Zauberer, der oder die wir sein möchten.

"Hogwarts Legacy" ist simultan zum Switch-2-Launch, also am 5. Juni, erhältlich.