Hollow Cocoon auch für Switch

Publisher Regista kündigt eine Switch-Portierung von "Hollow Cocoon" an. Auf deren Release müssen wir auch gar nicht lange warten.

So ist "Hollow Cocoon" schon ab 25. Juli auch für Nintendos Hybridkonsole verfügbar. Ein neuer Trailer stellt die Umsetzung in bewegten Bildern vor.

Bei "Hollow Cocoon" handelt es sich um ein Horror-Adventure aus der Ego-Perspektive, das im Japan der 1980er Jahre spielt. Wir schlüpfen darin in die Rolle von Minato Jinba, einem College-Studenten, der in die Heimatstadt seiner Mutter zurückkehrt, nachdem er erfahren hat, dass seine Grossmutter in einem kritischen Zustand ist. Wir verstecken uns vor dem Monster und sammeln wichtige Beweise, um die grausame Wahrheit zu enthüllen, die unter der Oberfläche lauert.

"Hollow Cocoon" ist bereits seit dem 7. Dezember 2023 für den PC erhältlich.