Hollow Home startet seine Reise

Twigames gab heute bekannt, dass "Hollow Home", ein story-orientiertes RPG mit isometrischer 3D-Ansicht, das in einer ukrainischen Stadt unter Belagerung spielt, offiziell seine Reise auf Kickstarter beginnt!

"Hollow Home" folgt Maksym, einem 14-jährigen Jungen. Allein in einer besetzten Stadt muss er sich in den Trümmern seiner Welt zurechtfinden, sowohl physisch als auch emotional. Es gibt keine Waffen. Keine Schlachten. Nur das Überleben, schwierige Entscheidungen und ein beklemmendes Gefühl dafür, was verloren gegangen ist.

Obwohl das Spiel Survival-Elemente wie Scavenging, Crafting und Stealth enthält, wird es in erster Linie von seinem erzählerischen Kern angetrieben. "Hollow Home" ist eine Geschichte über den emotionalen und psychologischen Preis des Krieges für die Zivilbevölkerung, inspiriert von den realen Ereignissen in Mariupol. "Hollow Home" will eine bedeutungs- und respektvolle Erfahrung bieten, die die Widerstandsfähigkeit der vom Konflikt Betroffenen ehrt, Empathie fördert und die Erinnerung an eine zerrissene Stadt bewahrt.

Jenseits seines künstlerischen Wertes und seiner Zeugenschaft ist "Hollow Home" auch ein kühnes Statement über die Kraft von Videospielen, schwierige und notwendige Geschichten zu erzählen. Nach drei Jahren Entwicklungszeit ist das Spiel nun auf Kickstarter, um die notwendigen Ressourcen zu sichern, damit es den hohen Qualitätsstandards gerecht wird, um ein weltweites Publikum zu erreichen.

"Hollow Home ist für uns mehr als nur ein kommerzielles Produkt. Es ist ein leidenschaftliches Projekt mit atemberaubender Kunst, einem stimmungsvollen Soundtrack und einer reichen, dramatischen Geschichte. Noch viel mehr ist es ein Projekt, das uns zum Nachdenken über die Welt, in der wir leben, anregen soll und uns dazu inspiriert, darüber nachzudenken, wie wir sie besser machen können. Wir glauben, dass die Geschichte, die wir erzählen wollen, wichtig ist und es verdient, gehört zu werden. Kickstarter ist der beste Ort, um eine Gemeinschaft zu finden, die unsere Werte teilt und bereit ist, bedeutungsvolle, zum Nachdenken anregende Projekte wie das unsere zu unterstützen."

Valerii Minenko, Gründer von Twigames