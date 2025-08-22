Hollow Knight: Silksong erhält Veröffentlichungstermin

Lange haben Fans auf den Tag gewartet, an dem "Hollow Knight: Silksong" endlich veröffentlicht wird. Dieser Tag ist näher als die meisten erwartet haben, denn heute haben die Entwickler von Team Cherry den Releasetermin bekannt gegeben.

Denn schon am 4. September können alle die heiss erwartete Fortsetzung von "Hollow Knight" herunterladen und Spielen.

"Hollow Knight: Silksong" in welchem man die Kontrolle über Hornet aus dem ersten Teil übernehmen wird, wird auf PC, Nintendo Switch und 2, Xbox und PlayStation 4 und 5 erscheinen.