Hollow Knight: Silksong: Erweiterung in Aussicht

Team Cherry hat eine kostenlose Erweiterung für "Hollow Knight: Silksong" in Aussicht gestellt. Einen Teaser dazu hatte man auch im Gepäck.

Die Erweiterung für "Hollow Knight: Silksong" heisst demnach "Sea of Sorrow". Sie bietet neue Gebiete, Bosse und Tools, wobei genauere Informationen dazu noch folgen werden. Releasefenster dafür ist das nächste Jahr.

Ebenfalls im Laufe des nächsten Jahres wird auch eine native Switch-2-Umsetzung von "Hollow Knight: Silksong" verfügbar sein. Diese wird alle Updates und Verbesserungen enthalten, die bereits veröffentlicht wurden, wie etwa hohe Bildraten-Modi, höhere Auflösungen oder zusätzliche grafische Effekte. Inhaber der Switch-Version freuen sich über ein kostenloses Upgrade.

"Hollow Knight: Silksong" ist seit 4. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.